Nooruse 2 koolimaja vanem osa valmis 1939. aastal arhitekt Alar Kotli projekti järgi. Hoonel on nõukaaegne juurdeehitus aastast 1984.​ Praegu asuvad hoones nii Tapa valla gümnaasium kui lasteaia Pisipõnn filiaal.

​Projekteerimise hankel tuli tagasilöök, sest soodsaima pakkumise teinud ettevõte ei jälginud kõiki reegleid. 8. mail vaidlustas hanke tulemuse Kirde Projekt OÜ. Komisjon luges tema vaidlustuse põhjendatuks 6. juunil. "Tõenäoliselt tuleb meil aktsepteerida komisjoni otsust ning see tähendab, et Kirde Projekt hakkab hoonet projekteerima," selgitas Tapa vallavanem Riho Tell.