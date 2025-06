Külgkorvikrossi MM-sõit katkestati omapärasel põhjusel

Motokrossis on valestardid praktiliselt välistatud. Nimelt on iga võistleja ees vastav värav, mis langeb alles stardikohtuniku nupulevajutuse järel. Kui võistleja üritab enneaegselt rajale tuisata, sõidab ta end sellesse väravasse kinni. Väravad on autonoomsed – ühe võistleja eksimus ei takista teiste võistlejate starti.