Siia ongi koer maetud ja haud maha jäetud: lemmikloomade kalmistult avaneb nukker vaatepilt

Ilmselt on Kadrina poolt Rakverre sõitjad märganud silti "Lemmikloomade kalmistu". Ka siinkirjutaja on aastaid sellest mööda sõitnud ja harjunud, et viit on ikka omal kohal. Nüüdseks on silt aga kadunud. Kas see tähendab, et ka surnuaeda ennast pole enam?