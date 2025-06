Virumaa Teataja toimetus kolib kreisilaada ja suvesaundi ajaks õue

Laupäevaks kolime oma toimetuse õue, linnapäevade pealava kõrvale Rahvaaia parki. Kõik sel päeval valmivad artiklid kirjutame valmis laadakülaliste silme all, kõigil, kel midagi asjalikku meile rääkida, on võimalik lehte saada. Või siis veebi, mis on tänapäevase meedia üks haru ja mis paratamatult asendab millalgi paberlehe.



​Tööl on pea terve toimetus. Oleme ülesanded juba enam-vähem ära jaganud. Meid tunneb ära mustade pusade järgi, millel kiri Virumaa Teataja 100.



​Kuna on sünnipäevaaasta, siis jagame oma lugejatele ja fännidele ka väikseid kingitusi-meeneid – et nende saamine tõenäolisem oleks, tuleb hoida laupäeval kella 15-17-ni pealava ligi, kus toimub sel ajal Virumaa Suvesaund 2025 lõppkontsert ja võitjate väljakuulutamine. Seda võime lubada, et kes meile sel ajal kõige ägedama-vaimukama-sisutihedama intervjuu annab, saab endale samasuguse musta pusa, nagu meil endil seljas.



​Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg ütles, et laupäevane linnapäevade seiklus on maakonnalehe 100. aastapäeva tähistamiste jadas alles algus. Nii suvel kui sügisel saab toimuma põnevat, millega tasub end kursis hoida leheveergude ja sotsiaalmeedia abil. "Laupäeval lööme kaks kärbest ühe hoobiga. Viiendat korda toimuv Virumaa Suvesaund kuulutab välja võitja ning juubeliaastat tähistav maakonnaleht valmib huviliste silme all," lausus Samolberg.



Virumaa suvesaund 2025 lõppkontsert Laupäeval 14. juunil kell 15 algab Rakvere Rahvaaias linnapäevade kultuurilaval Virumaa Suvesaund 2025 lõppkontsert. ​Üles astuvad: Gän‘d Vesikas, Fofkin ja Martin Kalmet V@lgumihkel Wispels Don Pedro Karoliina Alla ja Jürgen Rosenberg Orienteeruvalt kell 16 algab auhinnagala, kus selgub Virumaa Suvesaund 2025 rahva lemmik, selguvad eriauhindade saajad ja Virumaa Suvesaund 2025 üldvõitja, kes saab 500 eurot puhtalt kätte! Kontserti ja auhinnagalat modereerivad Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg ja Virumaa Suvesaundi kaaskorraldaja Raido Roostalu. Ürituse orienteeruv lõpp kell 17.