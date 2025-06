Õdede Luikede Rakvere trennipunt jookseb Munamäelt Piritale

Teatejooksuna läbitakse 351 kilomeetrit kuni Piritani välja. Sellel erilisel võistlusel on võitjateks kõik osalejad, kuna kiiremaid ei selgitata. Spordiürituse eesmärgiks on innustada inimesi liikuma. Igas tiimis on kümme liiget ning igaüks saab joosta kolm vahetust ehk korraga 8–16 kilomeetrit.