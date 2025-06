Mildebergius avas elurõõmsa «Surmatantsu»

«Endal on imelik nii öelda, aga täitsa ilus näitus sai, aga nii see on,» ütles Jüri Mildeberg habemesse muiates ja nimetas, et jätkab näitusel oma loomeliini. «Ega ma midagi uut pole leiutanud, ikka see, mida kogu aeg olen joonistanud, aga surm on see punane niit, mis käib sellest kõigest läbi.»

Kunstniku sõnul pole näitus justkui kuigi suur, ent eksponeeritud on arvuliselt palju asju. «Seal on väiksed topeltkastid, kus on sees surma- ja eluteemalised pildid,» rääkis kunstnik. «Need on rohkem nagu elu, sest surm peaks olema tardunud olek, aga seal käib iga pildi peal tegevus. Need on allegoorilised motiivid. Karbid moodustavad katkematu rea, kus surnud ja elavad on muudkui järjestikku.»