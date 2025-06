"Minu eesmärk on olnud algusest peale, et iga naine tunneks end organisatsiooni jaoks tähtsana, olgu ta aktiivne või toetav liige, uustulnuk või pikaajaline pühendunu. Meie ringkonnas on koht kõigile, kes tahavad panustada," sõnab ringkonna esinaine Mariella Liivak. Ta näeb Viru ringkonda kui sidusat tervikut, kus jaoskonnad ei tegutse mitte paralleelselt, vaid koos.