Võsu muusikapäevad toovad kümmekond tasuta kontserti

"Esinejate nimistu sai kirev," rääkis tänavuste muusikapäevade korraldaja Mart Rauba. "On orkestrantide jalutuskontsert, milleta muusikapäevi ükski võsukas ette ei kujutaks. On kunagise Võsu jazz‘i-festivali vaimust kantud maailmatasemel jazz‘i. Ei puudu ka rahvalikumad esitused ega noored talendid. Palju on kuulata-vaadata, aga natuke saab ka ise kaasa lüüa.