Arvamus Linn, kus hoolimise eest maksad trahvi. Kas Rakveres on tekkimas trahvimiskultuur?

Viimasel ajal on järjest rohkem märgata, et Rakvere linna fookus pole enam kogukonna hoidmisel või elanike toetamisel, vaid pigem nende karistamisel. Kas tõesti oleme jõudnud sinnamaani, et trahvimine on muutunud iseseisvaks eesmärgiks, mitte vahendiks korra hoidmisel?