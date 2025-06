Lahemaa jõe kasvatusjaamas hakkavad kosuma pisikesed ebapärlikarbid

"Ebapärlikarbi populatsiooni päästmiseks oleks vaja noorkarpide kasvatamise mahtu mitmekordistada. Uus kasvatusjaam võimaldab meil kasutusele võtta erinevaid paljundamisviise ja suurendada kasvatatavate noorkarpide arvu 10 korda. Kui hetkel on kasvatamisel 4500 ühe- kuni viieaastast karpi, siis loodame, et viie aasta pärast on neid on juba 40 000 – 50 000 ning osad neist vabastatud ka kodujõkke järgima oma looduslikku rada," rääkis RMK Põlula kalakasvatustalituse juht Kunnar Klaas.