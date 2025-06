Väike-Maarja vallavalitsuses on uus sotsiaalosakonna juhataja

Silvi Sirelpuu on pärit Simunast, kus on sündinud, kasvanud ja elab siiani. Ta on aktiivne naiskodukaitse liige ning tantsib Laekvere naisrahvatantsurühmas Pärlike ja Simuna naisrahvatantsurühmas Simone. Ta ise ütleb, et tantsimine on tema kirg ja armastus juba lapsepõlvest.