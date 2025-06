12. juunil täitus Rakverel 723 aastat Lübecki linnaõiguste saamisest ning pidulik üritus rihiti just sellele kuupäevale. Külla kutsuti ka Rootsis asuva sõpruslinna Sigtuna esindajad.

​Linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami meenutas, et ajalooliselt pole selle koha peal väljakut või platsi olnud. "See koht tuli aga nii või teisiti korda teha ja tekkis idee, et siin võiks olla midagi sellist, kus saaks korraldada ka kultuuriüritusi," lausus ta.