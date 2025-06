Vabatahtlikud päästjad said toitlustusbussi võimekuse Tapal ära testida

Tegelikult tutvustas komando esmaspäeval hommikupoolikul ida päästekeskuse töötajatele oma masinat. Omavahel visati veel nalja, et küll mõnel sündmusel õhtul näeme. "Nagu need asjad käivad, siis nii ka läks. Õhtul saime Tapa hoonetulekahjul oma telgi püsti panna," muljetas Mäetaguse komando pealik Janno Vool.​

​Mäetaguse vabatahtlikel päästjatel oli visioon panustada ka päästealastesse tugiteenustesse juba pikalt. Kuigi komandos on olemas nii põhiauto, kui ka vee veoks paakauto, siis mõnda aega tagasi soetati ka kaubik, millega ennetustööd läbi viia. "Mõte oli algul see, et teeme sellest Fordist ennetusbussi, aga nägime, et oleks variant ka toitlustusteenust pakkuda," sõnas Vool.