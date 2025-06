Kadrina vald paistab silma heal tasemel teenustega

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Rait Pihelgas ütles, et eriti rõõmustav on näha, et pakutavate teenuste kõrge tasemega paistavad silma just väiksemad omavalitsused, nagu Häädemeeste, Kadrina, Muhu ja Nõo vald. "See näitab, et pühendumus, nutikus ja kogukonnatundega juhitud otsused ei sõltu omavalitsuse suurusest," märkis ta ning tunnustas neid valdu ja Tartu linna järjepideva töö ning elanike heaolust hoolimise eest.