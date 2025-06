Maikuus sündis maakonda 30 last

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti mais Eesti perekonnaseisuasutustes 784 sündi. Sündis 351 tüdrukut ja 433 poissi. See on 31 lapse võrra vähem kui aasta varem. Lääne-Virumaal nägi ilmavalgust 30 last.