Poola rallil startiv Jaspar Vaher endale eesmärke ei sea

Jaspar Vaher sõnas Virumaa Teatajale, et otsest eesmärki selleks ralliks ta endale seadnud ei ole. "Lähme sõidame ja vaatame, kuidas minema hakkab," ütles Vaher reede pärastlõunal. "​Teed on enamasti väga kiired, kuid samal ajal ka tehnilised. On nii laiemaid kui ka kitsamaid osasid, mille tõttu toimub palju tempomuutuseid. Teepinnas on pehme ning tekivad suured roopad."