Pioneeripataljoni juhtimise võttis üle major Taavi Moor

"Mul on hea meel anda pioneeripataljon üle uuele juhtkonnale täpselt sellisena, nagu see täna on," kõneles kolonelleitnant Priit Heinloo pataljoniülema kohustusi major Moorile üle andes. Heinloo sõnul on pataljon teinud aastatega läbi suure arengu ning uus juhtkond toob endaga värsket energiat ja uusi ideid.