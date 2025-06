Rakveres varitsesid poisid vanaprouat ja varastasid tema koti

Kotivargus. Pilt on illustratiivne.

Rakvere politseinikud said neljapäeval teate, et Rakveres varitsesid alaealised poisid kortermaja ees üht vanaprouat, kes oli just poest naasnud kodumaja juurde. Poisid tõukasid eakat naist trepikoja ees ning rebisid tema õlalt ära koti. Seepeale poisid põgenesid.