"Aga ma olen alati hinnanud seda, kui inimesed ise panustavad, teevad oma vabast ajast ja tahtest ning oma ressurssidest. Teevad ja toovad kultuuri sellistesse kohtadesse, kuhu see muidu ei pruugi jõuda. Kui nad sel aastal mind tagasi kutsusid, siis mõtlesin, et teen seda uuesti.

Minu jaoks pole väga vahet, kas seal on 200, 2000 või 200 000 inimest. Vähem inimesi võib isegi luua parema vaibi kui suurem hulk. Ma hindan väga, et selliseid asju tehakse kohtades, kus muidu ei tehta. Kui vahepeal oli igas väikses kohas oma üritus, siis mingil hetkel kadus see ära. Ma väga hindan neid inimesi, kes selliseid üritusi korraldavad.