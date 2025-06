Nädala lind: käosulane

Nende nimede järgi võiks arvata, et tegu on ühe igati lustliku linnuga. Eks mõnes mõttes on ka. Juba see teeb tuju heaks, kui mõelda käosulasega seotud värvigammale: kollane lind ehitab valge pesa ja muneb sinna roosad munad. Tüdrukutele kindlasti meeldib see kombinatsioon.