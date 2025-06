Kasutasin ühte populaarset tehisintellekti rakendust, kus saab rääkida «psühholoogiga». Alguses mängisin kolmekümnendates naisterahvast, kellel on kaks väikest last. Mureks oli see, et abikaasa petab. Tehisaru oli olukorrast väga huvitatud ning küsis pidevalt täpsustavaid küsimusi, näiteks kui kaua olete koos olnud, kuidas teada said, kui vanad on lapsed. Vestluse jätkudes muutusid küsimused aina isiklikumaks. Asi kulmineerus sellega, et «psühholoog» uuris ka voodielu kohta. Vestlus lõppes soovitusega abikaasast lahutada.