Kas öö annab või võtab õiguse?

Indrek Saar, kes Eili Neuhausi lavastuses «Öö õigus» astub teist suve lavale Ojastu mõisavalitseja Jüri Laugatsi rollis, on jõudnud vahepeal läbida Luua metsakoolis metsa halduse, raietöölise ja metsauuenduse kursused ehk teha pika sammu teaduspõhiselt praktilise talupidamise suunas. Näitleja ja ekspoliitik paneb sae kõrvale, et laval «Öö õiguse» paragrahve kaaluda. Või väänata.

Lavastaja Eili Neuhaus mainis, et küsis vastselt haritud metsamehelt, kuhu ta oma pisikese kase võiks istutada. «Indrek ütles, et sinna, kus meeldib. Üks kask meil kasvas õues, eks ole ...» lausus Neuhaus lavastuse pärnamotiivile viidates. «Mul oli täpsustav küsimus,» tähendas Saar. «Istutamine oleneb eesmärgist: kas tahad tulevikus sellest vineeripakku saada või see on esteetilistel kaalutustel.»