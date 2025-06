Aphroditest ja alastusest lummatud

Ühest kohast paistis õnneks helekollane valguskuma ning sinnapoole hakkas poiss kogu jõust neljakäpakil ronima. «Õhk hakkas otsa saama ja pilt muutus ähmaseks. Kartsin, et upun. Viimaks sain sõõmu õhku ja nägin, et vee kohale kaardunud oksal lamab õhtupäikeses kollases ujumiskostüümis helendav neiu. See kuldne sära päästis mind uppumisest,» jutustas Iho.» Nüüd tundub see imelise unenäona, mis on jätnud mu hinge kustumatu jälje. Ma kulgen läbi elu selle nägemuse lummas, ikka otsides seda kuldset Aphroditet.»