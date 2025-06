Linna päevadel hõivatakse isegi kõige salajasemad parkimiskohad

​Sel aastal on aga pilt palju parem, Politseimuuseumi ees ohjavad inimeste liikumist reguleerijad ja ka valgusfoor mõnisada meetrit linna pool on välja lülitatud. 15-aastase rallikohtuniku kogemusega G4S-i reguleerija ütles, et tööd on palju. "Meie oleme need, kes peavad leidma kompromissi, keda parasjagu rohkem tekib, selle läbi laseme," sõnas meesterahvas ja tõstis käes olnud STOPP-märgi autojuhtide ninade ette. Kui pärida, kas liiklejatelt juba vihaseid pilke ka saadud on, sõnas mees kavala muigega, et inimesi on igasuguseid olnud.