Toidufestivali hõrgutised täitsid Rakvere tänavad elu ja lõhnadega

Kuigi festivalini jäi veel pool tundi, oli lõhnu tunda juba Parkali tänava keskpaigani. Mõnel müüjal suitses grill, samal ajal kui osa toiduautosid olid alles ettevalmistamas. Silma jäi eriti joogitelk, millel seisis suur silt: „Maailma parimad mohhitod“. Aga mis teeb need kokteilid just maailma parimateks?

„Eks ikka see, et meil on nii palju erinevaid maitseid. Meil on maasika-, ananassi- ja arbuusimaitselised variandid, millega kõik joogi kokku segada. Lõpuks lisame ka kuiva jää – see on tohutu hitt!“ räägib joogimeister Sheryl. Tema sõnul annavad kokteilidele viimase lihvi ka värske münt ja laim. Kuigi oli alles hommik, leidus juba arvestataval hulgal kokteilisõpru.