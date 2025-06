Esmalt võttis sõna Memento Rakvere Ühingu esinaine Liina Kuusk. Ta meenutas hiljutist kohtumist ühe muuseumi giidiga, kes valdab nelja võõrkeelt. See giid oli talle öelnud, et Siber on nii ilus, seal on nii mõnus olla ja tema ei näe küll probleemi, kui ta peaks mingil ajal Siberisse sattuma.