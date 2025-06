VAATA VIRUMAA SUVESAUNDI TULEMUSI JA GALERIID Virumaa Suvesaund on valitud ning auhinnad jagatud

Suvesaundi võitja Wispels, koosseisus Katre Kurg ja Liisbet Vilu tõdesid vahetult peale võidust kuulmist, et see on tore, ent siiski uskumatu ka. "On nii tore, aga raske uskuda ka, et võit just meile tuli, sest kaasvõistlejad olid väga tugevad," kõneles Katre Kurg. "Jah, tegelikult on tõesti nii nii tore, me oleme mitu aastat varem ka osalenud, aga võita on ikka teine tunne," lisas Liisbet Vilu. Neiud kirjeldasid, et ka varasematel aastatel on nad lootnud, et võit tuleb, ent rõõm on seekord kordi suurem ning tasus uuesti konkursist osa võtta. "Tasus tulla jälle ja seda usku hoida, et me teeme õiget asja, seda joont hoida," kõneles Liisbet Vilu.