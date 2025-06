Jalgpallurid lõid kolme minutiga kaks väravat, aga kaotasid

​Teise poolaja alguses lõi kodumeeskond veel kaks väravat ja tundus, et Rakvere meeskonna hooaja kolmas kaotus on tõsiasi. 90. minutil teenis ühe tagasi Kennert Liblik ja kolmandal üleminutil vähendas kaotusseisu minimaalseks Sergo Saksen. "Oli tegelikult lõpus ka variant viigistada, aga kahjuks mu vanad jalad ei jõudnud nii kiiresti palli järgi, kui oleks pidanud," rääkis Tarva kapten Kristo Remmelgas pettunult.

"Raske mäng. Vastane oli mõne mehe ülevalt ka alla toonud, aga see ei ole vabandus. Mängisime 85 minutit halba jalgpalli ja siis viimased viis minutit mängisime seda mängu, mida oleks võinud teha kogu mängu. Kui aus olla, siis ega võitu me ei väärinud eile," sõnas kapten.

​Remmelgas tõdes, et kaotus tuleb seljataha jätta, sest juba neljapäeval on vaja võtta võit karikasarjas ja pühapäeval liigamängus Keila vastu. "Vahel on hea kehva mänguga võita, aga pühapäeval võttis vastane jõuga oma ära," lisas Remmelgas.