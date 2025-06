Scoutspataljon sai uue juhi

„Kui ma 2003. aastal esimest korda pataljoni väravast sisse astusin, ei osanud ma veel ette kujutada, et seisan ühel päeval teie ees pataljoniülemana. Täna on see päev käes ja las see olla teilegi tõestuseks, et suure töö ja sihikindlusega on kõik võimalik,“ ütles Scoutspataljoni juhtimise üle võtnud kolonelleitnant Madis Koosa. „Tänu eelmiste ülemate järjekindlale tööle on pataljon täna kõrgelt hinnatud üksus ja meie ülesanne on seda kõrget taset ka edaspidi hoida.“

Kolonelleitnant Koosa teenib kaitseväes alates 2001. aastast. Ta on teeninud erinevatel juhtivatel ametikohtadel Scoutspataljonis, Kaitseväe Akadeemias ja 2. jalaväebrigaadi staabis. Scoutspataljoni ülemaks asub kolonelleitnant Koosa 2. jalaväebrigaadi staabi operatiiv- ja väljaõppejaoskonna ülema ametikohalt. Kolonelleitnant Koosa on osalenud kolmel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil ning teda on autasustatud muu hulgas kaitseväe teeneteristiga pikaajalise teenistuse eest, maaväe ohvitseri kuldristi ja maaväe ohvitseri hõberistiga.

„Pole ühtegi teist üksust, kus oleksin tahtnud need viimased kolm aastat teenida,“ ütles kolonelleitnant Ranno Raudsik. „Mul on hea meel anda pataljoni juhtimine üle just kolonelleitnant Koosale, kes on Scoutspataljoni enda kasvandik ja teeninud erinevatel juhtivatel ametikohtadel nii kompaniis kui ka pataljoni staabis. Ma usun, et te olete väga heades kätes, ja soovin uuele ülemale palju edu ja jõudu.“

Kolonelleitnant Ranno Raudsik jätkab teenistust õpingutel välisriigis.