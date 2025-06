Köha korral ja nahale

Saksa arsti ja alkeemiku Paracelsiuse ravimiõpetuse järgi (“Loodus näitab taime välimusest, mille ravimiseks see on mõeldud”) meenutab kopsurohu leht terasel vaatlemisel kopsu ning on seega hea kopsuhaiguste korral. Saksa prohveti ja arstiteadlase Hildegard von Bingeni kirjutistest, mis pärinevad 12. sajandist, on leitud kopsurohu kohta järgmised read: „Kopsurohi on külm, veidi kuiv taim, ja sellest pole kellelegi suurt kasu. Sellegipoolest peaks inimene, kelle kops on paistes, nii et ta köhib ja saab vaevu hingata, keetma kopsurohtu veinis ja seda sageli tühja kõhuga jooma. Ta saab terveks.“