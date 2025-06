Rahvariided sai ta Kadrina keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ebe Abnerilt. Noormees on 184 sentimeetrit pikk. „Ma proovisin selga, mis ta mulle andis ja see komplekt sobib mulle üsna hästi,” rääkis Robin.

Rahvatantsuga alustas Robin eelmise aasta sügisel, kui ta Kadrinasse jõudis. "See hakkas mulle nii palju meeldima, et ma tantsisin läbi terve õppeaasta," ütles ta. Kui algul olid tantsutrennid reede pärastlõunal, siis hiljem tõsteti need neljapäeva peale. Selles algajate rühmas, kuhu noor sakslane sattus, oli kuus tüdrukut ja üks poiss – Robin ise.