Palmse mõisas toimub simman "Kui muusika loob silla"

30. juunil algusega kell 19 toimub Palmse mõisas simman ‘‘Kui muusika loob silla‘‘, mille eesmärk on tuua kokku erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed, et jagada rõõmu, tantsida ja kogeda ühtekuuluvust.

Juhendaja käe all on võimalik õppida eesti rahvatantse, kuulda saab Palmse mõisa ajaloost ning jagada oma kultuuritausta nurgakeses "Minu nimi, minu lugu". Lastele ja noortele on avatud noorteala, kus ootavad lõbusad ja kaasavad tegevused.