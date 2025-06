Paras vanus TikTokis saadetud ropu sisuga sõnumid paljastasid alaealisi jahtinud mehe

Esimese hooga, poolunisena, ei saa aru, mis toimub, aga kui silmad valgusega harjuma hakkavad, loen edasi. "Nägin videost su tussut, heameelega paneksin sinna," seisab tekstis, millele järgneb neli musi tähistavat emoji‘t. Kuna Tiktokis on süsteem, et kasutaja, keda sõbralistis ei ole, saab saata ainult kolm sõnumit, võtab huvi minus võimust ja aktsepteerin tema sõnumitaotluse. Seda ainult sellepärast, et internetis alaealisi taga ajavaid kodanikke on nii palju, et seda ilmselt ei kujuta ettegi, ja vestluse selline algus pedofiilsete kalduvustega isikule viitab.