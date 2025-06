Kalamel kohtuvad maalikunst ja kohamaagia

Virumaa Muuseumide näituse "Kalame kutse. Maalikunst ja kohamaagia" kuraator on Rael Artel. Kuraatori sõnul on näituse "Kalame kutse" võti mitmetähenduslik sõna "kutse". See viib pallaslase Richard Sagritsa (1910–1968) elu ja loomingu juurde ning ärgitab lennukamaid mõttemõlgutusi kunstnikuks olemise, maalikunsti olemuse, lummava ruumikogemuse ja kunstiilma suhtevõrgustike üle.