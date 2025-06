Lääne-Virus avaneb teelistele 27 kirikut ja pühakoda

"Teeliste kirikud" eesmärk on tutvustada nii kohalikele kui Eestit külastavatele turistidele kauneid ning paljuski unikaalseid Eesti sakraalhooneid: kirikuid, kabeleid, palvemaju ja kloostreid. Vastavaid trükiseid-reisijuhte jagatakse osalevates kirikutes ja kohalikes turismiinfokeskustes.

​Alates XIII sajandist on pühakojad olnud Eesti kultuuri lahutamatuks osaks, moodustades väärtusliku osa meie kultuuri- ja kunstiajaloolisest pärandist. Sageli on linna, valla ja küla üheks paljudest vaatamisväärtustest selle keskel kõrguv pühakoda, mille aastasadu püsinud müürid hoiavad eneses olulisi kunstiväärtusi. Sellegi aasta suveperioodil avavad paljud neist pühakodadest "Teeliste kirikud" egiidi all oma uksed huvilistele.