Reservväelaste nädal jõuab sündmustega Rakverre

​Kõigil neljal etapil on võistluse ülesehitus sarnane, kuid väikeste kohandustega vastavalt asukohale ja sealsetele võimalustele. Lahingurada koosneb umbes 100-meetrisest takistusrajast, mis on inspireeritud militaarsetest ja sportlikest väljakutsetest. "Rajal erinevad elemendid – ronimised, kandmised, tõusud, roomamised, kiirus- ja jõutakistused – panevad proovile osalejate füüsilise vastupidavuse. Meie eesmärk ei ole pelgalt sportlik pingutus, vaid ka distsipliini, koostöö ja sihikindluse esiletõstmine – need on väärtused, mis on olulised nii riigikaitses kui ka igapäevaelus," sõnas reservväelane ja võistluse peakorraldaja Aleksandr Afanasjev.