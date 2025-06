Vainupea pühakoda ootab abikäsi

Eesti kõige mereäärsem pühakoda Vainupea kabel on paljudele tuntud kui laulatuste paik, ent kohalikule kogukonnale on see eelkõige südamelähedane kokkusaamise koht. 132-aastane kabel vajab nüüd aga toetust, et kesta veel vähemalt sama kaua.