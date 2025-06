GALERII Ekskavaatori rike peatas Võsu koolimaja lammutuse

Juba esmaspäeval sai pool hoonest lammutatud. Teisipäeval tekkis aga ekskavaatoril tehniline rike, mis peatas tegevuse. Objektijuht Renalt Mäesaar rääkis, et lammutamine oli planeeritud lõpetada enne jaanipäeva, kuid masina remondi tõttu on töö seiskunud mitmeks päevaks ning eeldatav lõppkuupäev on lükkunud edasi. Hoolimata tehnilistest takistustest ei ole taolise telliskivist hoone lammutamine ehitajatele keeruline, kuigi Mäesaare sõnul leidus nõukogudeaegses hoones torustikku kohtades, kus seda oodata ei oskaks.