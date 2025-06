VIROL võtab fookusse digipädevuse ja ringmajanduse

"Meie eesmärk on selge: soovime, et ettevõtted jääksid siia, looksid väärtust ja investeeriksid, samal ajal arendades piirkonda ka uute investeeringute jaoks atraktiivsemaks," sõnas Allas. Ta lausus, et tööd tehakse igapäevaselt ning panustatakse igalt tasandilt. "Seisame selle eest, et Lääne-Virumaa ettevõtluskeskkond oleks nähtav, väärtustatud ja toetatud nii palju kui võimalik."