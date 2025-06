​"Rannal ja veel…" on kava eesti mereteemalistest luuletustest näitlejate Tiina Mälbergi ja Karl Robert Saaremäe esituses. Muusikalist raami loovad Ingely Laiv-Järvi (oboe), Mari Järvi (klaver), Marius Järvi (tšello).

Tekstid on seotud terviklikuks kahekõneks naise ja mehe, ema ja poja, mere ja maa, alalhoidlikkuse ja otsingulisuse vahel. "See on mõtteline teekond läbi Eestimaa mereäärse looduse, aastaaegade muutuse, inimeseks kasvamise, küpsemise koos seikluste, tagasilöökide ja pärale jõudmistega," iseloomustas kava Tiina Mälberg.