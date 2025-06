HÜVASTI, TENNIS Rakvere Aqva spordikeskuse siseväljakute asemele rajatakse kardirada

Kuigi abilinnapea Neeme-Jaak Paap kinnitas veel linnavolikogu maikuu istungil, et "aega on", hakkasid sündmused kiiresti arenema ja hoone omaniku kinnitusel on otsus langetatud: reketihalli siseväljakute asemele ehitatakse kardirada.

​Üks suuremaid väljakute kasutajaid Aqva spordikeskuses on praegu MTÜ Maare Sport. Selle eestvedaja, endine tipptennisist Maret Ani tunnistas, et šokis ja ikka veel salamisi loodab, et olukord kuidagi laheneb. "Jah, me oleme spordikeskuse omanikega seda asja arutanud, ja tegelikult mingit meie jaoks positiivset varianti pole. Meil on praegu pea ideaalsed tingimused, mitte ühtegi probleemi pole, kuid nüüd on kartus, et alates septembrist on kõik," kõneles ta.