Süü ja süütuse sümfoonia

Neiu, keda kõik tummaks peavad, rapsib põlevkivihunniku juures töövatte selga panna ja ... laulab. See on tema hetk. Hetk, kui Elina Savolainen, küüditatud ja ilma mööda väntsutatud ingerlane, saab viivuks olla tema ise. Niivõrd, kui see on võimalik keset halastamatut aega, kus kehtib süü, mitte süütuse presumptsioon, ja inimesi, keda on ohtlik usaldada. Ning kus süütus võib osutuda suurimaks süükoormaks.