VAADE Kolige Tallinnasse või koolivõimlasse

​Kõlab küüniliselt? Kahtlemata! Onudele-tädidele linnavalitsuses ja -volikogus tuli täiesti ootamatult, et meil on inflatsioon, et tõuseb elukallidus ja kõik teenused lähevad kallimaks. Onud-tädid ei taibanud mullu sügisel vastavat eelarverida üle vaadata, nad panid sinna enam-vähem samas suurusjärgus summa, mis kümme aastat tagasi, ja nüüd selgus, et selle raha eest ei saagi enam teenust osta.

​Selliseid asju on muidugi raske meeles pidada. Eriti siis, kui nende endi palganumber on indekseeritud – või kuidas see termin oligi? –, nende palk tõuseb igal aastal nagunii, sõltudes riigi keskmisest palgast.

Ja kui keegi ametnik võtab nüüd öelda, et trennisaalita ei jää 350 last, sest osa lapsi käib trenni Pagusoolt, teine osa Sõmerult ja kolmas Vinnist, et Rakvere lapsi on trennis ehk umbes 200, siis ma hakkan kõva häälega karjuma. Need on meie Lääne-Virumaa lapsed. Poliitiku asi on naabervalla poliitikuga kokku leppida, et kõigi laste kulud saaks kaetud.