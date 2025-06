Manfred Vainokivi visuaalsed kalambuurid

Manfred Vainokivi on kaameraga talletanud mõnegi kultuuriheerose kui inimese. Nüüd püüdis ta pintsliga kinni mehikese, kes rohelisel sildil lippab hoonetes väljapääsu suunas. Maalinäitusel «Hästi hoitud saladus ehk Esimest korda Rakveres» selgub, et sel tegelasel on tundlik sotsiaalne närv, hea iroonia- ja absurditaju ning terav-terane huumorimeel.