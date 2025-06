Intervjuu Politseijuht Erkko Piirimägi: Rakvere jaoskond on tõestanud end atraktiivse tööpaigana

Esimene aasta on möödunud töö tähe all ning jaoskonnajuht võib rõõmustada, sest kui tema tööle asudes oli patrullitalituses pea kümme ametikohta täitmata, siis nüüdseks on kõik kohad täidetud. Piirimägi rõhutas, et maakonnas on igal piirkonnal oma eripärad, mille tundma õppimine on nõudnud aega. Ta mainis veel, et on pidanud juhtide meeskonda kohandama, lisaks on mitmel kolleegil tekkinud õigus väljateenitud eripensionile ning uute värvatud kolleegide puhul on vaja arvestada koolitusvajadusega.