Olete olnud Rakvere teatri näitleja aastast 2017. Kuidas tuli teadmine, et on aeg sellele eluetapile joon alla tõmmata? Oli see pikalt kaalutletud otsus või pigem äkiline äratundmine?

​Väga äkki ei tulnud ja kindlasti mitte "pauguga uks kinni", nagu kirjutas Kroonika. Rakvere teatril on nüüd lükanduksed ja see polegi võimalik.