Noored arhitektid kogunesid Tamsallu töötuppa

"Tamsalu kool on linna füüsilise ja sotsiaalse elu süda, kuid praegune koolihoov jääb suletuks ja ei toeta linna tervikuna toimimist," ütles Eesti Arhitektide Liidu asepresident Siim Tanel Tõnisson. "Seepärast on väga hea näha, et kõik töötoas valminud tööd pakkusid välja uute liikumisteede avamist, aia osalist eemaldamist ja uute sihtgruppide kaasamist. Kirg ja pühendumus, mida noored arhitektid siia paari päeva jooksul sisse panid, oli märkimisväärne ja näen, et Tamsalu sai siin palju kvaliteetseid ettepanekuid, millega väga loodan, et liigutakse ka edasi."