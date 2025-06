Mõtteainet vihmaseks jaaniõhtuks

2025. aasta juunikuud on kujundanud kaks v-tähega algavat nähtust: vihm ja välispoliitiline olukord. Huvitaval kombel on need kaks sisustanud ka eelnenud maikuud. Ja tegelikult ka aprilli. Ning nõnda edasi. Vihm ja ärev välispoliitiline olukord on muutunud püsivaks probleemiks. Aga paradoksaalsel kombel ka selliseks, mille üle saab ikka ja jälle imestada. Sest kui enne tundus olevat vihma palju, siis nüüd tundub veel rohkem. Kui välispoliitiline olukord tundus juba enne piisavalt pingeline ja ebakindel, siis nüüd on ta seda veelgi rohkem.