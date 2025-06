Emil Oja: «Meie Mehe juured on kantrimuusikas»

Võib jääda mulje, et mingi külamees on sombreero pähe tõmmanud ja laulma hakanud, aga bändi pilti vaadates näivad kõik näod tuttavad. Emil Oja, kuidas on Meie Mehest äkitsi Kantrimees saanud?

Eks meil oli ammu juba mõtteis teha vahelduseks midagi teistsugust, ja kuna Meie Mehe juured on kantrimuusikas, ei olnud vaja palju mõelda, millist muusikat teha. Kantrimehega saame välja astuda oma tavapärasest rollist ja pakkuda publikule midagi uut.

Beergrass oli üheksakümnendatel vägagi hinnatud kantribänd, tean, et mõtlesid mullu Beergrassi comeback’i peale, aga sellest plaanist ei saanud asja. Mis on see tegur, mis on toonud muusikutesse kolmekümne aasta järel jälle soovi kantrimuusikat esitada?

Arvan, et üks isemoodi ring on täis saanud. Kui noorena sai kantrit tehtud suure hoo ja vaimustusega, siis vahepeal jäid elu ja muud projektid peale. Aga nüüd, kui ajaga on tulnud kogemusi ja teistsugust küpsust, on kantrimuusika jälle eriti südamelähedaseks saanud.



Meie Mehe repertuaari oleme mõned kantripalad ka varasematel aegadel sisse toonud, sest kui see kantripisik sees juba on, siis ega seda välja enam ei saa. Mida vanemaks saad, seda rohkem tahaks mängida muusikat, mis ka endale meeldib.

Ehk on Meie Mehe stiilis muusika aeg selleks korraks ajalukku jäänud ja ees ootabki laheda kantrimuusika aastakümme? Millised on Kantrimehe tulevikuplaanid?

Iga asi omal ajal. Meie Mehe muusika on teinud pika ja värvika rännaku Eesti muusikalavadel ja see repertuaar elab oma elu edasi. Aga me ise oleme vahepeal vanemaks saanud ja mõtted liiguvad täna ka teistes suundades.