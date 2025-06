Üks oluline raamat: Liisa Puusepp

Liisa Puusepp, Rakvere riigigümnaasiumi direktor:

«Lugemine ei ole minu jaoks olnud võõras tegevus – kodus olevate raamatute hulk toetas nii lapsepõlves kui ka toetab nüüd lugemishuvi vägagi. Lapsena sukeldusin enamasti seiklusraamatutesse ja mingil hetkel ma lugesin nii palju, et isetehtud taskulambiga (kandiline patarei ja pisike lambipirn) olin teki all koos raamatutega. Seikluste kõrval olid ka raamatud loodusest – Fred Jüssi «Räägi mulle rebasest» ja Viktor Masingu «Sinasõprus tammega», tolleaegseid noorteentsüklopeediaid (ENEKE) võtsin ka lugeda.

Koolis tuli lugeda ka selliseid raamatuid, mis lugemise hetkedel väga ei köitnud. Ilmselt tekitas selle tunde paljuski ka see, et ma ei mõistnud päriselt, miks üks või teine raamat vajalik on ning kuidas koolitunnis seda tagasisidestada tuli – sees oli ilmselt teatud kohustusliku kirjanduse eelhäälestus. Nii näiteks olen jõudnud Juhan Liivi teoste mõistmiseni alles täiskasvanu­eas.

On olnud palju raamatuid, mis on silmi avanud ning mingeid mõtteid paika loksutanud, midagi sellist, mis otseselt elu oleks muutnud, vist ei olegi. Ma loen praegu ja lugesin ka teismelisena palju luulet. Juba siis olid Doris Kareva, Artur Alliksaare ja Hando Runneli luuletused need, mida aina ja aina lugesin. Mäletan ka ühte Aita Kivi väikest luuleteost. Nüüd on autorite nimekiri oluliselt pikem, julgen soovitada Marge Pärnitsa ja Kristiina Ehini luuletusi. Kuna on Ott Arderi sünniaastapäev tulemas, siis taasavastan praegu tema luulet.